ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yeşil devrimi kaçırmamak zorundayız. Yeşil Kalkınma Devrimi, Türkiye için önemli ve güçlü bir hedef." dedi.

Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da global iletişim ortağı olduğu Millet Bahçesi'ndeki ÇEVREFEST'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelen Karaaslan, iklim değişikliğine değinerek, "Öyle bir şey gerçekleşiyor ki aslında bunu sadece hava sıcaklığı, kuraklık, sadece aşırı yağışlarla tek başına açıklayamayız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele kadar iklim değişikliğine uyum sürecinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Geçen yılın, dünya tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Karaaslan, "2024 yılı daha ölçülmedi ama haziran ayının başında yaşadığımız sıcaklıklara bakarsak 2023 belki de bundan sonraki yılların en soğuk yazı ya da en soğuk yılı olabilir." diye konuştu.

Yeryüzündeki buzul kütlesinin bir kısmının eridiğini ve bunun hızla devam ettiğini belirten Karaaslan, bu yüzyılın sonunda erimenin yüzde 68'e ulaşmasının beklendiğine işaret etti. Karaaslan, erimeyle sadece kıyı ülkelerinin sular altında kalmayacağını aynı zamanda tatlı su rezervlerinin de okyanuslara ve denizlere karışarak yok olacağını söyledi.

İklim göçü nedeniyle yaşanacaklara dikkati çeken Karaaslan, "İklim göçünde mültecilerin geri dönecek bir evi olmayacak. 2050 yılında dünyada 200 milyon insanın iklim mültecisi olması bekleniyor." dedi.

- Yeşil Kalkınma Devrimi

Karaaslan, Yeşil Kalkınma Devrimi'nin Türkiye için yeni bir dönem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl 2053'e yönelik verdiği ilk ve tek hedef, net sıfır emisyon hedefi adını Türkiye'de Yeşil Kalkınma Devrimi koyduğu yeni bir süreç. Hayatımızdaki bütün alışkanlıkları, üretim modellerimizi, ekonomimizi belirli oranda değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz ama bunu yaparken bir baskıyla yapmadığımız, Türkiye'nin asli menfaatleri çerçevesinde yaptığımız daha çok gelişmek, büyümek, daha çok kazanmanın bir yolu olarak da yeşil dönüşümü gerçekleştirdiğimiz bir süreç. Yeşille, doğayla, çevreyle, sanayi, üretim, ekonomiyle bunlar birlikte düşünülebilir mi? Bunların birlikte düşünülmediği dönem ve anlayış çok geri kaldı. Yeşil devrimi kaçırmamak zorundayız. O yüzden Yeşil Kalkınma Devrimi, Türkiye için önemli ve güçlü bir hedef."

Türkiye'nin "Sıfır Atık Projesi" ile dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, 30 Mart tarihinde de 'Dünya Sıfır Atık Günü' olarak idrak edilen çok önemli bu atılımı, Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde bütün Türkiye'de yaygınlaştırdık." dedi.

- "İsrail'in zulmünü bir kez daha kınamak istiyorum"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Karaaslan, bu saldırılarda yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in zulmünü bir kez daha kınamak istiyorum. Bugün çevreyi, geleceğimizi konuşuyoruz ama yüreğimizin ve zihnimizin büyük bir kısmı Gazze'de. Gazze'de yaşananlar bu şekilde devam ettiği sürece dünya için umutlu bir gelecekten, insan, çocuk ve çevre haklarından bahsetmek de mümkün değil. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu acıların son bulması için gerekli gayreti gösterirken bir yandan da kendi sorumluluk alanlarımızda çalışarak büyük ve güçlü Türkiye olmanın hızla gerçekleşeceği süreci hayata geçirmek için mücadele ediyoruz."

