AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, acı bir kayıp yaşadı. Ala’nın kız kardeşi Leyla Kukul’un eşi Faik Gürdal Kukul (53), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kukul’un cenazesi, tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak Bozhane Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Efkan Ala’nın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.
Cenazeye yoğun katılım
Cenaze töreninde;
-
AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı,
-
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu,
-
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan,
-
Protokol üyeleri,
-
Aile yakınları ve vatandaşlar yer aldı.
Duygusal anların yaşandığı törende, taziyeleri Efkan Ala ve ailesi kabul etti.
Defin işlemi
Faik Gürdal Kukul’un cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa verildi.