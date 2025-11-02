İspanya LaLiga’da lider Real Madrid, 11. hafta maçında sahasında Valencia’yı 4-0 mağlup etti. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada milli yıldız Arda Güler, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında bileğini burkan Arda Güler, sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyuna devam etti. Ancak teknik heyet, sakatlığın ilerlememesi için futbolcuyu erken oyundan almayı tercih etti.

İspanyol basını duyurdu: Arda Güler’in durumu ciddi değil

İspanyol AS gazetesi, milli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığını ve tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığını yazdı. Haberde, Arda Güler’in sakatlığının kısa sürede geçeceği ve antrenmanlara kaldığı yerden devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Liverpool maçında forma giymesi bekleniyor

Real Madrid teknik ekibinin, 4 Kasım Salı günü oynanacak Liverpool maçı düşünülerek Arda Güler’i riske etmediği aktarıldı.

Genç yıldızın sakatlığını atlatmasının ardından Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Real Madrid - Valencia maçı sonucu

Real Madrid, Valencia karşısında etkili bir oyun sergileyerek sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Goller; Kylian Mbappé (31’), Jude Bellingham (44’) ve Carreras (82’)’tan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, liderliğini sürdürdü.