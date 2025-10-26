İzmir’in Foça ilçesinde 23 Ekim’de etkili olan şiddetli yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

İnan, “Foça’da kısa sürede metrekareye olağanüstü miktarda yağış düştü; yüzlerce ihbara anında müdahale edildi, mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. AFAD Başkanımız, İzmir Valimiz ve ilgili tüm kurumlarımız ilk andan itibaren sahadaydı. Yüzlerce personel ve araç Foça için seferber oldu. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı, destek ödemeleri başladı” ifadelerini kullandı.

“Foça’nın yaraları hızla sarılıyor”

İnan, yaşanan afet sonrası Foça’nın yaralarının hızla sarıldığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: