Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan ATV’nin sürücüsü Tufan Durmuş (54) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Tufan Durmuş yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Afyonkarahisar–Ankara karayolu Gömü kavşağında gerçekleşti.

N.T. (63) idaresindeki 45 AGA 332 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Tufan Durmuş’un kullandığı plakasız ATV’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, tali yoldan çıkan ATV’nin kavşakta otobüsle çarpıştığı, ardından sürücünün savrularak takla attığı anlar yer aldı.

Kaza anı görüntüleri Emirdağ Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kırmızı ışık ihlali nedeniyle ATV sürücüsü hemşehrimiz vefat etti. Geçen sene Otogar, Suvermez, Karacalar ve Gömü kavşaklarında kurduğumuz kameralarla yaptığımız denetimler daha sıkı devam edecektir. Kurallar ceza yazmak için değil, can ve malımızı korumak için vardır. Hem kendimiz hem de başkaları için lütfen trafik kurallarına uyalım.”