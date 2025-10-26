Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yeniden AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara sert yanıt verdi. “Partinin demirbaşıyım, gitmiyorum” diyen Köksal, parti içi sorunları Genel Başkan Özgür Özel’e ilettiğini açıkladı.

AK Parti iddialarına sert yanıt: “Gitmiyorum”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medyada yeniden gündeme gelen “AK Parti’ye geçecek” iddialarına kesin bir dille yanıt verdi.

Son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması üzerine, Köksal’ın da parti değişikliği yapacağı iddia edilmişti. Ancak Köksal, katıldığı TGRT Haber’deki “Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı” programında yaptığı açıklamayla bu söylentilere son noktayı koydu.

“Anadan doğma Cumhuriyet Halk Partiliyim”

Köksal, kendisi hakkında yürütülen spekülasyonlara tepki göstererek partisinden ayrılmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir türlü beni kabullenmek istemiyorlar ama ben anadan doğma Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partinin demirbaşlarından biriyim. Kapıdan kovdular, bacadan girdim.

Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış derim. Sorunlara çözüm önerilerini ortaya koydum. Kurultayımız var, projelerimiz var — onlar için çalışıyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değil.”

Köksal, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana troller tarafından hedef alındığını da hatırlatarak, “Bu konunun artık kapanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sorunları Özgür Özel’e ilettim”

Köksal, parti içinde yaşanan bazı sıkıntıları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirtti:

"Ben Sayın Genel Başkanımızla görüştüm, sıkıntılarımı ilettim. Kendisi de sorunların çözümü konusunda üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti."

Bu açıklamasıyla Köksal, parti içinde yaşanan gerginlikleri diyalogla çözme yönünde irade gösterdi.

CHP kulislerinde “Köksal istifa edecek” iddiaları (H2)

Son haftalarda kulislerde “Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor” iddiaları sıkça konuşuluyordu. Özellikle bazı CHP’li belediye başkanlarının istifa ederek AK Parti’ye katılması, Köksal’ın da aynı yolu izleyeceği yorumlarına neden olmuştu.

Ancak Köksal’ın açıklamaları, bu iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“Doğruya doğru, yanlışa yanlış” çıkışıyla mesaj verdi (H2)

Köksal’ın “Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim” ifadeleri, parti içinde bağımsız duruş sergileyen siyasetçiler arasında kararlı bir tutumun göstergesi olarak değerlendirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı, parti içi tartışmalara rağmen CHP çatısı altında hizmet etmeyi sürdüreceğini açıkça belirtti.