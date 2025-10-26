Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotasında seyreden yelkenli teknede 15’i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye açıklarında göçmen operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İtalya rotasında ilerleyen bir yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fethiye açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Tekne İtalya rotasında durduruldu

Sahil Güvenlik ekipleri, İtalya istikametine doğru seyreden yelkenli tekneyi tespit ederek uluslararası sulak hat üzerinde durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde teknede, 15’i çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Teknede ayrıca göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 4 zanlı hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.