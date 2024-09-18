AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 200 hak sahibi vatandaşa 2B arazi tapularını teslim etti. Bayındır’da gerçekleştirilen "Söğütören 2B Arazileri Hak Sahipleri Devir Sözleşme Töreni," 200 hak sahibi vatandaş için büyük bir önem taşıdı. Törende, vatandaşlara tapu tescili sözleşmeleri verildi.

"Mülkiyet sorunu için önemli bir adım"

Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2B arazilerinin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra orman köylülerinin kalkınmasının da önemine değindi. Saygılı, "Söğütören’deki 200 vatandaşımızın hak sahibi olduğu bu tapular, onların mülkiyet sorununu çözme yolunda atılmış önemli bir adım. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dağ: "Bu tür adımları atmaya devam edeceğiz"

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, 2B arazilerinin vatandaşlar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını belirtti. Dağ, "Halkımızın mülkiyet sorunlarının çözülmesi, yerel ekonomilerin güçlenmesi için bu tür adımları atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Saygılı: "Tapularının hayırlı olmasını diliyorum"

Tören sonrası Bilal Saygılı, resmi 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayındır Söğütören 2B Arazileri Hak Sahipleri Devir Sözleşme Töreni'nde Genel Başkan Yardımcımız Sn. Hamza Dağ ile birlikte 200 vatandaşımızın tapu tescili sözleşmelerini verdik. Tapularının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.