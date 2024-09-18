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Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza sonrası olay yerini gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri hızla sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü Hasan Başer ile yolcu konumundaki İsmail Ç. (59), Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasan Başer olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Ç.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Manisa ’nın Kula ilçesinde meydana gelen kaza bugün saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Kovukdere rampalarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Uşak yönüne seyir halinde olan 58 yaşındaki Hasan Başer yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mehmet K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

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