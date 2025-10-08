AK Parti İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Kocabıyık, “Beni kimse susturamaz” açıklamasında bulundu.

AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

AK Parti İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kocabıyık, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emniyet güçleri tarafından evinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturma “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla başlatıldı

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kocabıyık’ın Ankara’daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayar, telefon gibi dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kocabıyık, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Göz altına alındım — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) October 7, 2025

“Beni kimse susturamaz”

Tutuklama kararının ardından açıklama yapan Hüseyin Kocabıyık, karara sert tepki gösterdi.

Kocabıyık, “Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane.” ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilmişti

Kocabıyık, geçtiğimiz aylarda AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri sonrası parti disiplin kurulu kararıyla ihraç edilmişti.

Bir röportajında, “AK Parti herkese bir şey dağıtıyor, bana da verdiler ama itiraz ettiğim için geri aldılar” sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kocabıyık’ın tutuklanması, siyasi çevrelerde farklı tepkilere yol açtı. Bazı muhalefet temsilcileri ifade özgürlüğü vurgusu yaparken, AK Parti kaynakları ise “hukuki sürecin bağımsız ilerlediğini” ifade etti.

Kocabıyık’ın avukatları, tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıkladı.