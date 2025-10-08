Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, son piyasa değeri güncellemesiyle Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu. Genç yıldız, son iki yılda değerini tam 75 kat artırarak 75 milyon euro seviyesine çıktı.

Kenan Yıldız rekor kırdı

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, futbol dünyasında büyük bir çıkışa imza attı. Transfermarkt verilerine göre yapılan son güncellemede Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 75 milyon euroya yükseldi.

Bu rakam, Türk futbol tarihinin en yüksek bireysel piyasa değeri olarak kayıtlara geçti.

2 yılda 75 katlık artış

Kenan Yıldız, profesyonel kariyerine başladığı 2023 yılında yalnızca 1 milyon euro piyasa değerine sahipti.

Juventus formasıyla gösterdiği performans, Serie A’daki yükselişi ve A Milli Takım’daki etkili oyunu sayesinde, sadece iki yılda değerini 75 katına çıkarmayı başardı.

Yıldız, bu çıkışıyla dünya genelinde en hızlı değer artışı gösteren genç futbolcular arasında da ilk sıralarda yer aldı.

Türk futbol tarihinde bir ilk

75 milyon euroluk güncel değeriyle Kenan Yıldız, daha önce Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin elinde bulundurduğu “en değerli Türk futbolcu” unvanını da devraldı.

Juventus taraftarları ve İtalyan basını, genç yıldızın bu performansını “geleceğin 10 numarası” olarak yorumladı.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon hem Serie A’da hem de Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Teknik direktör Thiago Motta’nın sisteminde önemli bir rol üstlenen genç yıldız, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.

Kulüp kaynaklarına göre Juventus, Kenan Yıldız için gelen yüksek transfer tekliflerini şimdilik değerlendirmeye almadı.