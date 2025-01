AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek AK Parti İzmir 8. Olağan Kongresi’ne İzmirlileri davet ederken, “AK Parti olarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza ettik, bundan sonra da bütün şehrimizi kucaklayan anlayışla yürüyüşümüzü geçmişte olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İzmir Teşkilatı, büyük bir heyecan ve coşkuyla cumartesi günü gerçekleştirilecek 8. Olağan İl Kongresi’ne hazırlanıyor.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongre öncesi bir mesaj yayınlayarak İzmirlileri kongreye davet etti.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek bu kongre, İzmir'imizde AK Parti bayrağını daha da yukarı taşıyacak bir dönüm noktası olacaktır” diyen Saygılı, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu büyük buluşma, İzmir’de AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısını ve davamıza olan sarsılmaz inancı bir kez daha gösterecektir. Aziz İzmir'imizin AK Parti ile büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti, kuruluşundan bu yana davasına inanılmaz bir sadakatle bağlı olan neferleriyle, millete hizmet yolunda destanlar yazmış bir harekettir. Bu harekete güç katan İzmir teşkilatımız, ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam etmektedir. AK Parti'nin siyaset anlayışı; gönül kazanmak, eser ve hizmet bırakmak, 85 milyonu kucaklamaktır. Bu dava, makam davası değil, milletimize hizmet davasıdır! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimiz İzmir'imize dev yatırımlar kazandırmış, şehrimizin çehresini değiştirecek projelere imza atmıştır. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden altyapıya kadar her alanda AK Parti belediyeciliğinin farkını İzmir'e yansıtmak için azimle çalışıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvene layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza ettik, bundan sonra da bütün şehrimizi kucaklayan anlayışla yürüyüşümüzü geçmişte olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz. 8. Olağan İl Kongremiz, bu birlik ruhunun tazelendiği, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda yeni bir şevkle çıktığımız bir dönemin başlangıcı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek bu kongre, İzmir'imizde AK Parti bayrağını daha da yukarı taşıyacak bir dönüm noktası olacaktır. Teşkilatımızın her bir ferdi, İzmir'i hak ettiği hizmetlerle buluşturma azmiyle çalışmaya devam edecektir. 1 Şubat Cumartesi günü, saat 13.00’da Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz AK Parti İzmir 8. Olağan Kongremize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.”