Görevden ayrılan ilçe başkanları, CHP’den AK Parti’ye katılımlar ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in parti değiştireceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Saygılı, “Doğru çalışan, yanlışa bulaşmayan tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine kapımız açık” mesajını verdi.

Saygılı, özellikle Kemalpaşa’da CHP’den AK Parti’ye yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, ilçede ciddi bir ayrışma yaşandığını ileri sürdü. Menderes Belediye Başkanı Çiçek’in AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentilere ise temkinli yaklaşan Saygılı, “Bu konuda bana ulaşan resmi bir bilgi yok, bizimle görüşme yapılmadı. Fakat kapımız herkese açık” dedi.

“İlçe Başkanlarımızla Yolları Ayırmadık”

Görevden alınan 6 ilçe başkanına ilişkin soruları da yanıtlayan Saygılı, süreci “normal bir değişim” olarak yorumladı:

“Her biri davamız için mücadele eden kardeşimizdir. Görevden ayrılmalar farklı sebeplerle gerçekleşti, yüz kızartıcı bir durum yok. İlçe başkanlığı bitti diye yol arkadaşlığımız bitmedi. Bugün ilçe başkanı, yarın milletvekili veya il başkanı olabilirsiniz. Sağlıklı bir iletişimle süreci yönetiyoruz.”

İzmir’in tamamında performansa dayalı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Saygılı, “Genel Merkezimizle birlikte 30 ilçemizi ayrı ayrı takip ediyoruz. Temposu yüksek, hedefe odaklı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Saygılı’nın açıklamaları, CHP’den olası yeni geçişlerin gündemde olduğu İzmir siyasetinde dikkatle takip ediliyor.