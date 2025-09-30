İş insanı Ahmet Öztep’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete İzmir ve Karşıyaka’nın tanınmış simaları yoğun ilgi gösterdi.

“Doymadan kalkmak yasak” mottosuyla bilinen işletme, yeni şubesinde konuklarına özel tasarlanmış modern atmosferiyle kapılarını açtı. Açılış gecesinde misafirlere ikram edilen hamburger, kumru ve sandviç çeşitleri büyük beğeni topladı.

Mekan, daha ilk günden konuklarını hem samimi ortamıyla hem de lezzet garantisiyle etkilerken, açılış öncesinde bile kalabalık bir davetli grubunu ağırladı. Katılımcılar, işletmenin hem sunum hem de kalite açısından İzmir’in gastronomi kültürüne farklı bir soluk getireceğini vurguladı.

Yeni şubesiyle Bostanlı’nın hareketli yeme-içme sahnesinde yerini alan TıkaBasa Port, klasik fast food anlayışını yeniden yorumlayarak misafirlerine rahat, şık ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bostanlı halkı ve İzmirli gurmeler için kısa sürede yeni bir buluşma noktası olması beklenen TıkaBasa Port, açılıştaki yüksek katılım ve yoğun ilgiyle şimdiden başarısını kanıtladı.