Toplantıya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin ve AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ da katıldı.

Toplantıda ayrıca, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Şebnem Bursalı da hazır bulundu. Önceki dönem il başkanları, eski milletvekilleri ve teşkilat mensupları da toplantıya yoğun katılım gösterdi.

Toplantıda parti teşkilatının çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve İzmir’deki siyasi hedefler masaya yatırıldı. Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verirken, teşkilatın yerel ve genel seçimlere yönelik motivasyonunun yüksek olduğu vurgulandı.

İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı konuşmada teşkilatın sahadaki çalışmalara ara vermeden devam ettiğini belirterek, “AK Parti’nin İzmir vizyonu güçlü bir kadroyla daha da büyüyecek” dedi.