Etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri, İngilizce ve Türkçe anlatımla hayvanları tanıdı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk İngilizce Speaking Club etkinliği, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirildi. İngilizce öğretmeni Tutku Yük’ün rehberliğinde düzenlenen etkinliğe 11 ilkokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, hem eğlenerek hem de öğrenerek İngilizce pratiklerini geliştirme fırsatı buldu. Barınakta bulunan köpek, at ve eşek gibi hayvan dostlar, İngilizce ve Türkçe soru-cevap yöntemiyle öğrencilere tanıtıldı. Böylece öğrenciler, hem hayvanları daha yakından tanıma hem de öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkânı buldu.



Etkinlikte ayrıca öğrencilerin hayvanlarla sıcak ilişkiler kurmaları sağlanarak sosyal yaşamlarında daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları desteklendi. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü yetkilileri ve çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe veliler de katılım gösterdi. Veliler süreci yerinde izleme fırsatı bulurken, ilerleyen dönemde düzenlenecek İngilizce Speaking Club etkinliklerine talep arttı. İngilizce Speaking Club etkinliklerine katılmak isteyen öğrenciler, 0232 293 6149 numaralı telefondan iletişime geçerek kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ