İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Erçetingöz, Halide Demir Polatlı, İGC Dijital Medya Danışmanı Levent Özen, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz, 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ve Reklam Sorumlusu Melis İstanbullu'un ev sahipliğindeki ziyarette; İzmir basınında yaşanan son gelişmeler, yaşanan sorunlar ve ülke gündemi görüşüldü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, halkın doğru bilgilere ulaşması için gazetecilerin kıymetli bir görev üstlendiklerini dile getirerek, her zaman yerel basının yanında olduklarını vurguladı. Ayrıca Ceyda Bölünmez Çankırı, gazetecilik mesleğinin onurunu koruyarak etik gazetecilik için çaba harcayan İGC yönetimine teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ziyaretinde önemli konulara değindiklerini, kent ve mesleğe dair karşılıklı görüşleri dile getirdiklerini aktaran İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, sektörde nitelikli, belgeli ve bağımsız habercilik için mücadele vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Gappi, her geçen günün gelecek kuşaklar açısından adil, demokratik, refah yaratması ve özgürlük getirmesi için emek harcadıklarını sözlerine ekledi. Bölünmez Çankırı, ziyaretin ardından Dokuz Eylül TV Yazı İşleri programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.