Gram altın Türkiye’de rekor kırmaya devam ederken, kripto para piyasasında Bitcoin’in yükselişi de sürüyor. Altın alamayan yatırımcıların gümüşe yönelmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında da sert artışlar görülüyor. Bu ortamda yatırımcılar, “Elimde nakit, altın ya da kripto varsa ne yapmalıyım?” sorusuna yanıt ararken, Finans Analisti İslam Memiş, dikkat edilmesi gereken noktaları kalem kalem açıkladı.

Altın ve gümüşte riskli fiyatlamalar

İslam Memiş, altın ve gümüş piyasasında “riskli fiyatlamalar” görüldüğünü belirterek yatırımcıları uyardı:

“Altın ve gümüş tarafında sert satışlar gelebilir. Bu nedenle yatırımcıların düşüşlere karşı dikkatli olması gerekiyor.”

Memiş, dövizin diğer yatırım araçlarına göre daha ucuz kaldığını ifade ederek yatırımcılar için bir yol haritası da paylaştı.

Borsa için yıl sonu hedefi

Borsa İstanbul 100 endeksinin 10.734 puandan kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, borsa için yükseliş öngörüsünü korudu:

“Teknik olarak yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Diğer enstrümanlara göre borsa hâlâ ucuz. Yıl sonuna kadar 11.800 puan hedefimiz geçerliliğini koruyor.”

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, dolar kurunun 41,70 TL seviyesinde olduğunu belirtti:

“Dolar tarafında düşüş beklemiyorum, yatay bir seyir devam ediyor.”

Altın fiyatlarında düzeltme bekleniyor

Altın piyasasında rekor seviyelere dikkat çeken Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı:

“Ons altın 3.955 dolar seviyesinde. 7 haftadır süren yükseliş trendi sonrası kar satışları ve düzeltme hareketleri beklenebilir. Bu seviyelerden alım yapmak mantıklı değil.”

Memiş, gram altının da benzer şekilde düzeltme riski taşıdığını söyledi:

“Gram altın 5.485 TL civarında. Ons altındaki düşüş, gram altına da yansıyabilir. Şu anda alım zamanı değil. Yukarı yönlü hareketler agresif ve sağlıksız. Düşüş yönlü beklentim sürüyor.”

Gümüşte sert geri çekilme riski

Memiş, gümüş yatırımcılarını da uyararak, uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatının 48,36 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı:

“Altında beklediğim düzeltme gümüş için de geçerli. Gram ve ons gümüşte sert geri çekilmeler yaşanabilir.”

Bitcoin’de kar satışı bekleniyor

Kripto piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’de kısa vadeli kar satışları öngördü:

“Bitcoin şu anda 123.980 dolar seviyesinde. Yüzde 1’lik kar satışı görülüyor. Bir sonraki hedef 125.500, ardından 127.500 ve yıl sonuna kadar 135.000 dolar seviyesi.”

Elinde para olanlar ne yapmalı?

Memiş, yatırımcılar için genel bir değerlendirmede bulunarak şu öneride bulundu:

“Şu anda döviz, altın ve gümüşe göre borsa daha ucuz. Bitcoin’de kısa vadeli düzeltmeler olabilir ama orta-uzun vadede pozitif beklentim sürüyor. Altın ve gümüşte elinde varlığı olanlar dikkatli olmalı. Yeni alım yapmak için fiyatların biraz geri çekilmesini beklemek daha mantıklı.”

Finans analistine göre, 2026 yılının ilk yarısında ons altın için 4.250 dolar, gram altın için 6.350–6.500 TL seviyeleri sürpriz olmayacak.