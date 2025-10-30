İzmir’de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında olası sel felaketine hazırlık amacıyla geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi. 180 personel, 52 kara aracı ve 1 hava aracıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar çeşitli yöntemlerle kurtarıldı.

Balçova ilçesi İnciraltı lagün bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, itfaiye arama kurtarma, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Kızılay ve sivil arama-kurtarma ekiplerinden oluşan 180 personel görev aldı. Tatbikatta 10 mahsur kalma olayı, 10 motopompla su tahliyesi, 2 sualtı arama, 2 sel bariyeri kurulumu, 1 hayvan kurtarma ve 1 havai hatla tahliye operasyonu başarıyla icra edildi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, tatbikatta 25 ekibin görev aldığını belirterek şunları söyledi:

“Tatbikatımızda 14’ü kamu kurum ve kuruluşu, 11’i sivil toplum teşkilatı olmak üzere toplam 25 ekip yer aldı. Senaryolar; suda arama kurtarma, mahsur kalan insan ve hayvanlara müdahale, motopompla su tahliyesi gibi başlıkları içeriyor. Amacımız, olası afetlere hazırlıklı olmak ve planlarımızı etkin şekilde uygulayabilmektir.”

Pehlivan, İzmir’deki 30 Ekim 2020 depremini de anarak, “Beş yıl önce 117 vatandaşımızı kaybettik. Bu tür tatbikatlar, riskleri azaltmak ve muhtemel zararları önlemek için çok önemli. Foça’da yaşanan sel felaketinin ardından da bu tatbikatı gerçekleştirdik” dedi.

27 Ekim’de Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremde can kaybı olmadığını belirten Pehlivan, 11 binada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşlar için konteyner sevkiyatı başlatıldığını açıkladı. İlk etapta 100 konteynerin kurulumunun 24 saat içinde tamamlandığı ve nakdi destek ödemelerinin başladığı ifade edildi.

Pehlivan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili de, 900 personel ve 200 araçla müdahale başlatıldığını söyledi. “Amacımız, tüm aile fertlerine canlı olarak ulaşmaktı. Maalesef dört vatandaşımıza cansız olarak ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine öncelik verdik, süreç teknik ve adli boyutlarıyla değerlendirilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.