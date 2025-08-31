AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde İzmir’de birçok okulun eksiklerini gidererek öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasını sağladı. Bursalı, çalışmaların devlet desteğiyle birlikte İzmirli iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla da hayata geçtiğini belirtti.

Bursalı, yaptığı açıklamada, “AK Parti olarak her zaman eğitimin yanındayız. Eğitime yapılan her katkı, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı. Çalışmaların, vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri sırasında gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurgulayan Bursalı, okullardaki eksikliklerin hem öğretmenler, hem veliler hem de öğrenciler tarafından kendilerine iletildiğini belirtti.

Devlet ve hayırsever iş birliği

Bursalı, İzmir’deki eğitim çalışmaları sırasında hayırseverlerin desteğine dikkat çekerek, “2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, devletimizin imkânlarının yanı sıra eğitime gönül vermiş iş insanlarımız da yanımızda oldu. Herkesin elini taşın altına koyması, çocuklarımız için büyük bir güç birliği oluşturdu. İzmir’in evlatları için yapılan her katkı, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

Eğitim yatırımları artarak sürecek

Milletvekili Bursalı, AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımların Türkiye’nin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, “Dersliklerden öğretmen atamalarına, teknolojik altyapıdan fiziki koşulların iyileştirilmesine kadar büyük bir dönüşüm sağladık. İzmir’de yapılan çalışmalar da bu anlayışın devamıdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışmalarımız artarak sürecek” diye konuştu.

Bursalı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “İzmirli evlatlarımızın eğitimde en iyi koşullara kavuşması için devletimiz, iş insanlarımız ve hayırseverlerimizle birlikte seferber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Okullarda yapılan çalışmalar

Yeni döneme hazırlık kapsamında Bornova, Konak ve Buca’daki birçok okulda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi:

İhtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye desteği sağlandı.

Bornova Altındağ Anaokulu’na kum havuzu kazandırıldı, çeşitli ihtiyaçlar karşılandı.

Bornova Altındağ Vahide Vadide Baha İlköğretim Okulu'nda sınıflar boyandı ve yenilendi.

Konak Esentepe İlköğretim ve Ortaokulu’nda boya ve tabela çalışmaları tamamlandı, bilgisayar ve fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Konak Ömer Zeybek Lisesi’nin sınıfları yenilenirken, ihtiyaçlar karşılandı.

Konak Nuri Öz İlk ve Ortaokulu’na fotokopi makinesi desteği verildi.

Konak Mustafa Kemal İlkokulu’na yeni fotokopi makinesi alındı, güvenlik kamera sistemleri yenilendi.

Buca Işılay Saygın Şebnem Bursalı Kompleksi’nde öğrenciler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kaynaklar İlkokulu’nda tadilat ve boya işleri yapıldı.

Burhan Özfatura Ortaokulu’na bilgisayar desteği sağlandı, tuvaletler yenilendi, boya ve badana çalışmaları tamamlandı.

Bursalı, bu çalışmalarla İzmir’deki öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirildiğini ve yeni döneme hazır hale getirildiğini vurguladı.