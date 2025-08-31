Torbalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılında adeta tek yürek oldu. Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde, ilçede tarihî bir coşku yaşandı. Ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyen beş binin üzerinde vatandaş fener alayı kortejine katılırken, sivil toplum kuruluşları da yürüyüşe destek verdi.

Balkonlarını bayraklarla donatan vatandaşlar, korteji alkışlarla selamlayarak, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganlarıyla Torbalı sokaklarını inletti. Ertuğrul Mahallesi Dörtyol’dan başlayan yürüyüş, Ertan Ünver Millet Parkı’nda son buldu. Yürüyüş güzergâhındaki binalar Türk bayraklarıyla süslenirken, balkonlardan vatandaşlar korteje eşlik etti.

Ertan Ünver Millet Parkı’nda büyük buluşma

Fener alayının ulaştığı Ertan Ünver Millet Parkı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Amfi tiyatroda başlayan programda Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Ardından sahneye çıkan Grup Dörtes, konseriyle izleyicilere zafer coşkusunu doruk noktada yaşattı.

Başkan Demir’den anlamlı mesaj

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada 30 Ağustos’un önemine dikkat çekti. Başkan Demir, “Cansiperane bir mücadeleyle kazanılan 30 Ağustos, binlerce şehidimizin kanıyla yazıldı. Bugün burada toplandık çünkü Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!” ifadelerini kullandı.

Kutlamalar gece boyunca devam etti ve Torbalı, 30 Ağustos’un 103. yıl dönümünü gurur, birlik ve coşku içinde kutladı.