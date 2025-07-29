Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclisi’nde iş insanı Remzi Peköz’ün hükümeti eleştiren sözleri, siyasi tepkilere neden oldu. Açıklamalara ilk yanıt AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan geldi. Kırkpınar, “Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz” diyerek sert ifadeler kullandı.



“Eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz”

EBSO Meclis Üyesi ve İzmirli iş insanı Remzi Peköz, geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Peköz’ün açıklamalarına ilişkin ilk siyasi tepki AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan geldi.

Kırkpınar, yaptığı açıklamada “Özlediğiniz eski Türkiye yok artık. Haddinizi bileceksiniz” ifadelerini kullanarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu zihniyetin neye tekabül ettiğini çok iyi biliyoruz. Eski Türkiye’de siyaseti dizayn eden çevreler, şimdi bu rolleri yeniden üstlenmeye çalışıyor. Ancak Türkiye bugün, bölgesel gücünü artırmış, içeride kararlı bir ekonomik program uygulayan bir ülkedir. Bu nedenle eski zihniyetin artık hiçbir geçerliliği yoktur.”

“İş insanıysa işini yapacak”

Kırkpınar, açıklamasının devamında iş dünyasına da mesaj vererek şunları söyledi:

“Yanlış yapıyorlar. Önce herkes haddini bilecek ve işini yapacak. Sen iş insanıysan, işine odaklanacaksın. Bizler 23 yıldır olduğu gibi yine milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hukukun kapsama alanı dışında kaldığınız eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz ama bu artık mümkün değil.”