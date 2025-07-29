Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taner Balbay, Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2025’te başlatılan “Aile Hekimine Yönlendirme” sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Balbay, yeni uygulamayla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamayan hastalar, doğrudan aile hekimlerine yönlendirildiğini ifade etti.

Türkiye’nin nüfusunun 85 milyonu aştığını, buna karşılık sadece 30 bin civarında aile hekiminin görev yaptığını belirten Balbay, “2024 yılında sağlık sistemine 954 milyon başvuru yapıldı. Bunun yarısı aile hekimlerine oldu. Mevcut tablo, hekim başına düşen yükün zaten OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu gösteriyor,” dedi.

Yeni yönlendirme sisteminin, aile hekimlerinin mevcut iş yükünü daha da artırdığını vurgulayan Balbay, “Her gün poliklinik hizmeti veriyoruz, aşı yapıyoruz, koruyucu sağlık hizmeti sunuyoruz. Şimdi bir de MHRS’nin çözemediği sorunları biz çözmeye çalışıyoruz,” diyerek tepki gösterdi.

Balbay, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sisteminin bel kemiği olduğunu vurgularken, altyapısı zayıf, personel sayısı yetersiz Aile Sağlığı Merkezleri’ne ek görevler yüklemenin çözüm değil, yeni sorunlar yaratacağını söyledi.

Son olarak, sistemin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini belirten Dr. Taner Balbay, "Aile hekimliğinin asli görevleri dışındaki işlerle daha fazla yüklenmesine son verilmeli. Bizler halkın sağlığını korumak için varız, sistemin açığını kapatmak için değil," ifadelerini kullandı.