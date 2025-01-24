AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli bir etkinlik düzenleyerek kadın sağlığına dikkat çekti. Başkan Ayşe Ümran Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen organizasyon, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemini vurgulamayı amaçladı.

Kadın sağlığını ön planda tutuyorlar

Karşıyaka'da düzenlenen etkinlik, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle rahim ağzı kanserine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlikte uzmanlar, rahim ağzı kanseri hakkında kapsamlı bir seminer sundu. Seminer sonrası katılımcılara kanser taramaları yapıldı ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Erken teşhis ve düzenli kontroller hayati

Seminerde, rahim ağzı kanserinin erken dönemde tespitinin ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının gerekliliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bu tür etkinlikler, kadınların sağlıklarını korumalarına yönelik bilinçlendirici bir adım oldu.

Başkan Erdoğan'dan teşekkür ve kararlılık mesajı

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ayşe Ümran Erdoğan, kadın sağlığını öncelikli bir konu olarak ele aldıklarını belirterek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Kadınların sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin, toplumu daha sağlıklı bir geleceğe taşımada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Erdoğan, etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren Karşıyaka KETEM Müdürü Uzm. Dr. Derya Karagülle'ye ve organizasyon sürecinde emeği geçen Sosyal Politikalar Başkanı Şeyda Kırhan’a teşekkürlerini iletti.

Sağlık ve farkındalık alanındaki çalışmalar devam edecek

Başkan Erdoğan, AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları olarak sağlık ve toplumsal farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ve kadınların hayatlarına değer katacak projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.