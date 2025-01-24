AK Parti, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de en az 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yenişehirlioğlu, yangının tüm yönleri ile araştırılması için araştırma önergesi verildiğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, önergenin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulduğu belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Bolu’daki otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması; ihmal, hata ve kusuru olanların belirlenerek gereken cezayı alması için hazırlamış olduğumuz Araştırma Önergesi, Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.”

Alevler, kısa sürede büyüdü: 78 can kaybı

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, ancak 11 saat sonra söndürülebildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

12 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü, emekli mimar Ali B. olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Bina mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.

İlk rapor: Sağlık Müdürlüğünden ölü sayısıyla ilgili yanıt alınamadı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan itfaiye ön raporunda, 50'den fazla kişinin camlardan merdivenli itfaiye aracıyla, bir kişinin de atlama yatağıyla kurtarıldığı belirtilerek, “Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama-kurtarma çalışmasına başlanmış olup her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde eks (ölü) vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır. Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hâle gelmiştir” denildi.

Raporda ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile başvurulduğu ancak herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.