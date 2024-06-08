Başdaş, yapılan zamların haksız olduğunu belirterek, belediyeyi yanlış planlamalarından dolayı esnafı cezalandırmakla suçladı. Konak Belediyesi Haziran ayı toplantısında alınan zam kararına ilişkin yaptığı açıklamada, zam oranlarının bazı kalemlerde yüzde 200'e kadar çıktığını ifade etti. "Bizim yaptığımız tespitlere göre ortalama yüzde 70 tarife zammı söz konusu. Kimi kalemlerde yüzde 200 zam var. 2024 yılı için zaten yüzde 100 zam yapılmıştı. Şimdi de adeta bir ara zam uygulanarak 6 ay sonra yüzde 60-70 civarında zam yapıldı. Bu, Konak esnafına yapılan zulümdür" diye konuştu.

"Esnafımız bunu hak etmiyor"

Esnafın bu durumu hak etmediğini vurgulayan Başdaş, Konak Belediyesi'ni iş yapamama beceriksizliğini esnafa fatura etmekle suçladı. Başdaş, "Esnafımız bunu hak etmiyor. Konak Belediyesi, esnafın kazancına ortak hale getirilmiştir. Buradan Konak Belediye Başkanı sayın Nilüfer Mutlu'ya sesleniyorum: Elinizi esnafın cebinden çekin" ifadelerini kullandı.

"Bu yapılan fırsatçılıktır!"

Başdaş, ayrıca Esnaf Odaları Birliği’ne verilen 25 araçlık otopark alanının geri alınması girişiminin ardından yapılan bu tarife zammının, CHP’li Konak Belediyesi yönetiminin esnafa bakış açısını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. "Enflasyonu bahane ederek yapılan bu zamları kabul edemeyiz. Türkiye’de enflasyon yüzde 200 civarında mı? Bu yapılan fırsatçılıktır" dedi.

"Esnafın sesi olacağız"

Konak esnafının bu zamlardan büyük ölçüde etkileneceğini ve ekonomik olarak zor duruma düşeceğini ifade eden Başdaş, belediyenin esnafın yanında olması gerektiğini, ancak bu tür uygulamalarla esnafı daha da zor duruma soktuğunu dile getirdi. "Esnafın sesi olacağız ve bu haksız uygulamalara karşı mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.