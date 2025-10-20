AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İzmir programı kapsamında partisinin üst düzey yöneticileriyle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’yı ziyaret etti.

Ziyaret, partinin hem genel merkez hem de İzmir teşkilatındaki önemli isimlerini bir araya getirdi.

Uygur’a ziyarette; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti STK’lardan Sorumlu Ege Bölge Başkanı Esat Ertaç, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, önceki dönem milletvekilleri Cemal Bekle ve Kerem Ali Sürekli ile çok sayıda il yöneticisi ve oda başkanı eşlik etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Uygur, “İzmir esnafının sorunlarını dinlemeye geldik. Esnaf ve sanatkarlar, Türk toplumunun temelini oluşturan önemli bir kesim. Sıkıntıların giderilmesi için gereken adımları atacağız” dedi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata, görüşmede esnaf ve sanatkarların merkezi idareden beklentilerini içeren kapsamlı bir raporu Uygur’a sundu.

Ata, özellikle emeklilikte gün adaletsizliği konusuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bağ-Kur sigortalıları 9 bin, SSK’lı çalışanlar ise 7 bin 200 günü doldurunca emekli olabiliyor. Bu adaletsizlik düzeltilmeli. Ayrıca işyeri stopajlarının düşürülmesi esnafı rahatlatacaktır.”

Ata, ayrıca AVM yasasının güncellenmesi, kayıt dışılıkla mücadele, kalifiye eleman sıkıntısı ve POS cihazı komisyon oranları konularında da çözüm talep etti.

Ziyarete katılan oda başkanları, sektörlerindeki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Görüşmenin sonunda taraflar, iş birliği ve iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Ziyarette söz alan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İESOB Başkanı Yalçın Ata’yı övgüyle anarak,

“Yalçın ağabey başkan olduktan sonra esnafla diyalog güçlendi. Sorunlar daha çok dile getiriliyor ve çözümler üretiliyor. Hem kişisel ilişkilerde hem de mesleki alanda çok başarılı. Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun” dedi.