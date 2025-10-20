2.764 işçi için Sağlık Bakanlığı kura günü açıklandı

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırıyor ve sürücülerin ifadelerine başvuruyor. Yetkililer, sürücülerin emniyet şeridinde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kazanın ardından savcının incelemesi tamamlandı ve Mustafa Ateş’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayda Mustafa Ateş hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu sırada, başka bir panelvan sürücüsü, 35 BHR 804 plakalı araçla yardım amacıyla durdu. Ancak Aydın yönünden gelen 16 T 81209 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

