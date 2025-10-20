İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, lastiği patlayan araca çarpan otomobil sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkiinde yaşandı. Mustafa Ateş’in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekti.
Bu sırada, başka bir panelvan sürücüsü, 35 BHR 804 plakalı araçla yardım amacıyla durdu. Ancak Aydın yönünden gelen 16 T 81209 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.
Olayda Mustafa Ateş hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazanın ardından savcının incelemesi tamamlandı ve Mustafa Ateş’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırıyor ve sürücülerin ifadelerine başvuruyor. Yetkililer, sürücülerin emniyet şeridinde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.