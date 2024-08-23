AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çardak Panayırı’nı ziyaret ederek 290 yıllık geleneğin bir parçası oldu. İl Genel Meclis Üyeleri ve belde başkanları ile birlikte panayır alanını gezen Gider, esnafla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Bu tarihi etkinlikte yer almanın önemine dikkat çeken Gider, Çardak Panayırı’nın Çanakkale’nin kültürel mirası açısından taşıdığı değeri vurguladı.

290 yıllık gelenek

Çardak Panayırı, Çanakkale'nin en köklü geleneklerinden biri olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 290 yıllık bir tarihe sahip olan panayır, sadece eğlence değil, aynı zamanda bölge halkının sosyal ve kültürel değerlerini yaşatan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu yıl da panayır, hem yerel halkı hem de Çanakkale dışından gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Ayhan Gider’den panayır ziyareti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, panayırda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların görüş ve taleplerini dinledi. Gider, Çardak Panayırı’nın bölge için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: "290 yıllık bir geleneğe bu yıl bir kez daha tanıklık etmek için, il genel meclis üyelerimiz, belde başkanlarımız ve dostlarımızla beraber Çardak Panayırı’ndayız. Bu tarihi panayırda Çardaklı hemşehrilerimizle buluşmak, onların samimiyetini ve güler yüzünü görmek, bizlere bir kez daha bu toprakların ne kadar değerli olduğunu hatırlattı."

Kültürel mirasın korunması

Gider, Çardak Panayırı gibi geleneklerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekti. Panayırın, bölge halkı için bir araya gelme, kültürel değerleri paylaşma ve güçlendirme anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Beraberliğimizin ne denli kıymetli olduğunu hissettik. Böyle güzel geleneklerimize sahip çıkıp, geçmişten günümüze kadar yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye ekledi.

Çardak Panayırı, sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da bölgeye önemli katkılar sağlıyor. Panayır süresince esnafın ticari faaliyetleri canlanıyor, yerel ürünler geniş bir kitleye ulaşıyor.