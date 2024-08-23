Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti. Dün oynanan Lugano maçında 3 gol yenilmesinin ardından yönetim stoper için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar Ausburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai için tekrardan anlaşma aşamasına geldi. Ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Alman futbolcu kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.

Sercak Dikme'nin haberine göre, Brad Friedel Augsburg ile kontrat detaylarını konuşmak ve transferi sonuçlandırmak için bugün İsviçre’den Almanya’ya gitti. Beşiktaş geçtiğimiz ay İstanbul’a davet edip Nevzat Demir Tesislerini gezdirdiği Felix Uduokhai ile anlaşma sağlamıştı.

Ausburg performansı

Augsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. 2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.