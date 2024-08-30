AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’daki çeşitli etkinliklere katıldı. Gider, zaferin ruhunu Çanakkale’den bildiklerini vurgulayarak, Türk tarihindeki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Gider, “Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal’e kadar tüm kahramanlarımız aynı ruhun insanıdır” dedi.

Zafertepe’den Kocatepe’ye

Program, Kütahya’da Zafertepe Abidesi’ne çelenk sunumu ve Dumlupınar Şehitliği ziyareti ile başladı. Ardından Afyonkarahisar’a geçen heyet, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret ederek Büyük Taarruz’un anısına düzenlenen etkinliklere katıldı. Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlerde yer alan Gider ve Kurtulmuş, Türk milletinin zafer ruhunu bir kez daha yaşadı.

Büyük Taarruz’un emrinin verildiği yer

Ayhan Gider, Kocatepe’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin zaferlere giden yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Büyük Taarruz’un emrinin verildiği Kocatepe’de olmak ve zaferin şehri Afyonkarahisar’da bu coşkuyu yaşamak bizim için büyük bir gurur. Çanakkale’den bu yana zaferlerimizin ardında yatan güç, milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal’e, tarihimizin her kahramanı aynı ruhun ve inancın insanıdır.”

"Destansı mücadelemiz bugün de devam ediyor"

Gider, Türk tarihinin her döneminde büyük kahramanlık örnekleri sergilendiğini ifade ederek, şunları ekledi: “Malazgirt’te Anadolu’yu bize yurt eden Alparslan, İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet, ve Kurtuluş Savaşı’nda zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal, hepsi aynı ruhun yansımasıdır. Bizim en büyük gücümüz, bu toprakları bize vatan kılan kahraman atalarımızın destansı mücadelesidir. Bu birlik ruhu, bizi daima zaferlere taşıyan en önemli özelliğimiz olmuştur.”