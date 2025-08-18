AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trtafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.

Muğla'da Seydikemer- Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.

AK PARTİLİ VEKİL YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.