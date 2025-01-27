AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda saat 16.55’te başlayan toplantıda, parti içi ve ülke gündemine dair konular ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, toplantıda alınan kararların önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, partinin öncelik verdiği politikalar ve atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Kartalkaya'da adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilir kişilerin yaptığı çalışma da uzman bilir kişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor.

Kaybettiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da zaten MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede adliyenin yürüttüğü soruşturma, yargının yürüttüğü soruşturma, idari soruşturma, aynı şekilde mecliste bir komisyonun kurulmasına dair irade. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bütün tablo, bütün netliğiyle ortaya çıkacaktır. Tabi bu kaybettiğimiz canları geri getirmez. Onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia bu. Buradan hem milletimize hem onların değerli ailelerine bir kere daha baz sağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlusu olanların cezasını çekmesi için bütün bir sonuç, bütün tablosunun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir.

"Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz"

Tabi toplumsal olaylar üzerinden gerçekleşen çeşitli konular son zamanlarda çok yoğun bir şekilde yer alıyor. Yüksekova'da da biliyorsunuz 12 yaşında bir kız çocuğu, bir çocuğumuz başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Burada Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için, burada herhangi bir şekilde benzer bir bu tabloların yaşanmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için, gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın, insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşmamız, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz. Ve buna karşı en güçlü iradeyi, en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiden olursa olsun, hangi belediye olursa olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.

1 Şubat İzmir, 8 Şubat İstanbul, 23 Şubat Ankara kongreleri

1 Şubat'ta İzmir'de, 8 Şubat'ta İstanbul'da ilk kongrelerimizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat'ta Ankara'da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabii bu bir bayrak yarışı. Şimdiye kadarki kongrelerimizdeki coşku, hem görevi devreden arkadaşlarımızın hem yere ve yeniden gelen arkadaşlarımızın arasındaki kardeşlik duygusu bu sürecin bizim açımızdan en çok dikkat çeken bölümü. O nedenle bütün bu kongrelerde Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı dinlemek üzere o salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza, il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"Gazze halkı bu katliam politikasına herhangi bir şekilde boyun eğmedi"

Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi 7 Ekim 2023'te İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes, buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Tabii ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar 50 bin Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 110 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Tabii sivil altyapının yok edilmesinin yanı sıra bu soykırım siyasetinin ortaya koyduğu insanlık dışı vahşi eylemlerin de boyutu her geçen gün anlaşılıyor. Zaten esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirlerin aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerinin çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonlar açısından çökmüş bir şekilde bu hapishanelerden çıktıklarını görüyoruz. Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını hem kendilerine yapılan iyi muamelelerden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkı net bir şekilde göstermektedir. Tabii bütün bu süreç boyunca Gazze halkı bu katliam politikasına herhangi bir şekilde boyun eğmedi. Bütün asaletiyle bütün insanlığın vicdanını uyaracak, bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bir bakıma on yıllar boyunca bütün bir insanlığın vicdanını bu şekilde bir yerde toplayan, bir yere odaklayan başka bir örnek vermek neredeyse mümkün değildir. Gazze halkı gerçekten insanlık vicdanıyla yan yana geldi. Bütün asaletleriyle, bütün haysiyetleriyle, bütün bu soykırım faaliyetlerine karşı direnmiş oldular."