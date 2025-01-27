İzmir'de akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kızıl tonlar, görenleri hayran bıraktı. Gün batımında oluşan bu etkileyici manzara, romantik bir atmosfer yaratarak İzmirlilere görsel bir şölen sundu.

İzmir’de Kızıl Gökyüzü Görenleri Büyüledi2

Doğanın büyüleyici tablosunu izlemek için birçok kişi sahillere ve yüksek noktalara akın etti. Fotoğraf tutkunları da bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için kameralarını yanlarına alarak manzarayı kaydetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve İzmirlilerin gökyüzüne olan hayranlığını bir kez daha ortaya koydu.

İzmir’de Kızıl Gökyüzü Görenleri Büyüledi!

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Uzmanlara göre, kızıl tonların oluşmasında atmosferdeki toz ve nem oranı etkili oluyor. Gökyüzünde meydana gelen bu doğal fenomen, yalnızca İzmirlileri değil, doğasever herkesi kendine hayran bıraktı.

İzmir’de Kızıl Gökyüzü Görenleri Büyüledi3

Kaynak: HABER MERKEZİ