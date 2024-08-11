AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, partinin 14 Ağustos’ta gerçekleştireceği 23. kuruluş yıl dönümü programı başta olmak üzere, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. MYK, geniş bir gündemle toplanarak hem parti içi hem de ülke gündemine dair önemli konuları masaya yatıracak.

Kuruluş yıl dönümü hazırlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri olacak. 14 Ağustos'ta düzenlenecek programın detayları, hazırlık süreci ve 81 ilde yapılacak kutlamalar bu toplantıda netleşecek. Ankara’da Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak olan merkezi etkinlik, Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından organize edilecek. İl başkanlıkları da kendi programlarını aynı saat diliminde düzenleyecek ve genel merkezdeki kutlamalar illerde kurulan ekranlar aracılığıyla takip edilebilecek.

İç ve dış politika gündemi

Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise iç ve dış politikadaki son gelişmeler olacak. Ekonomideki güncel durum, enflasyondaki düşüşle birlikte başlayan yeni dönem ve bunun ülke ekonomisine yansımaları toplantıda değerlendirilecek.

Dış politika başlıkları arasında ise Gazze krizi öne çıkıyor. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlar, ateşkes çabaları ve İran-İsrail arasındaki gerilim toplantıda ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Bölgedeki yükselen tansiyon ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü de masaya yatırılacak konular arasında bulunuyor.

Genel başkan yardımcılarından sunumlar

Toplantıda, AK Parti’nin genel başkan yardımcılarının da ilgili alanlara dair sunumlar yapması bekleniyor. Sunumlarda hem iç hem de dış gelişmelere ilişkin ayrıntılı analizler ve çözüm önerileri paylaşılacak.