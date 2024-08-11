Son dönemde özelleştirmeden aldığı ihalelerle hızla büyüyen Yıldızlar SSS Holding icra şokuyla sarsıldı. Holdingin sahip olduğu Çeşme’deki 13 dönümlük arazi ve üzerinde inşa halindeki otel icradan satışa çıkarıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Söğütsen Seramik A.Ş, Halk Bankası’ndan otel için kredi kullandı. Ancak zamanı geçmesine rağmen kredi geri ödenmeyince banka krediye kefil olan Yıldız Bakır Madencilik A.Ş ile Eti Gümüş A.Ş şirketlerinin sahipleri Cihan, Vahip ve Sebahattin Yıldız’a yönelik icra takibi başlattı.

İpotek konulan Çeşme’deki arazi ve otel de satışa çıkarıldı

Çeşme İcra Dairesi eli ile yürütülen ihalede 13 dönümlük arazi ile üzerinde yapımı devam eden otel için 417 milyon TL’lik bedel belirlendi. Son olarak önceki gün tekliflerin alındığı ihalede en yüksek teklif 1.2 milyar lira oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sebahattin Yıldız’ın yaptığı Yıldızlar SSS Holding, son dönemde özelleştirmelerden bünyesine kattığı tesislerle önemli bir ivme kazanmıştı. Şirketin, satın aldığı kamuya ait olan Eti Gümüş, Yıldızlar SSS Holding’in en önemli tesisleri arasında yer alıyordu. 2000’li yıllara kadar seramik bayiliği yapan Yıldızlar, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’nin de özelleştirme ihalesini kazanmıştı.