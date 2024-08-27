AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemiş Belediyesi'nde yaşanan mobbing ve adaletsiz uygulamalara karşı sert bir açıklama yaptı. Büro personelinin beden işçisi olarak görevlendirilmesi ve bu duruma itiraz eden çalışanların işten çıkarılması üzerine konuşan Şen, "Zulümle abad olanın sonu berbat olur!" diyerek belediye yönetimini eleştirdi.

Ödemiş Belediyesi'nde mobbing iddiaları

Ödemiş Belediyesi'nde son günlerde yaşanan olaylar, hem çalışanlar hem de halk arasında büyük yankı uyandırdı. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, belediyede görev yapan büro personeli Gizem Aşçıbaşı'nın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde beden işçisi olarak görevlendirilmesine ve bu duruma itiraz ettiği için disipline sevk edilerek işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Şen, bu tür uygulamaların hukuka, vicdana ve sosyal belediyecilik anlayışına sığmadığını belirtti.

Şen, "Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olay, Ödemiş Belediyesi'nde çalışanlarımızın karşı karşıya kaldığı mobbing ve adaletsiz uygulamaların açık bir göstergesidir. Büro personeli olarak görev yapan kardeşimizi beden işçisi olarak görevlendirmek kabul edilemez bir durumdur" dedi.

"Hemşehrilerimizin ekmeğiyle oynamayın!"

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’a sert bir çağrıda bulunarak, belediyenin işçilere karşı uyguladığı haksızlıkların son bulması gerektiğini vurguladı. Şen, "Ödemiş halkı bu yapılanları unutmaz, affetmez. Sizden olmayanları, sizin gibi düşünmeyenleri ekmeğinden etmek için her türlü kirli oyunu oynuyorsunuz. Bu tür yanlış uygulamalar sadece Ödemiş'te değil, diğer CHP'li belediyelerde de maalesef yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Şen, Didim Belediyesi’nde yaşanan ve ağır mobbing sonucunda bir çalışanın intihar etmesine kadar varan olayları hatırlatarak, "CHP zihniyetinin insan hayatını nasıl hiçe saydığını ve çalışanları nasıl baskı altına aldığını görüyoruz. Bu tür acıların yaşanmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz"

Muhammet Şen, AK Parti olarak çalışanların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu milletin ekmeğiyle oynamayın! Biz, AK Parti olarak milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Adalet yerini bulana kadar durmayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.