Balıkesir’de 28 Ağustos 2024 tarihinde UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. UEDAŞ, vatandaşların bu süreçte dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.

Etkilenen bölgeler ve saatleri

UEDAŞ, Balıkesir’in Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Gönen ve Havran ilçelerinde 28 Ağustos 2024 tarihinde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirecek. Bu çalışmalar kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşların belirli saat aralıklarında dikkatli olmaları gerekiyor.

Kesinti saatleri şu şekildedir:

Bandırma: 13:00 - 16:00 saatleri arasında

Bigadiç: 13:00 - 16:00 saatleri arasında

Dursunbey: 10:00 - 16:00 saatleri arasında

Edremit: 12.30 - 16:30 saatleri arasında

Gönen: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Havran: 13:00 - 17:00 saatleri arasında

Bu kesintiler, enerji hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, vatandaşların planlarını bu kesintilere göre ayarlamaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi sırasında önlemler

Elektrik kesintisi sırasında, vatandaşların güvenlik ve konforlarını sağlamak adına bazı önlemler alması gerekmektedir:

Buzdolabı ve dondurucu kullanımı: Elektrik kesintisi süresince, buzdolabı ve dondurucuların kapaklarını kapalı tutmak, içindeki yiyeceklerin bozulmasını önlemek açısından önemlidir. Kesintinin uzun sürmesi durumunda, bozulabilecek gıdalar için alternatif soğutma yöntemleri düşünülmelidir.

Aydınlatma ve güvenlik: Kesinti sırasında aydınlatma amacıyla mum kullanıyorsanız, yangın riskini önlemek adına mumları güvenli ve yanıcı maddelerden uzak bir yerde kullanmanız önemlidir. Ayrıca, elektrik tekrar geldiğinde cihazların güvenli bir şekilde yeniden bağlanması gerektiğini unutmayın.

Sıcaklık kontrolü: Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, kesinti sırasında evdeki sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler bulundurmanız önerilir. Yaz aylarında ise, serin kalmak için doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

Kesinti sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihazlarınızı kontrollü bir şekilde çalıştırarak aşırı yüklenmeyi önlemek önemlidir. UEDAŞ, bakım çalışmalarının ardından enerji hatlarının daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde hizmet vereceğini belirtiyor. Elektrik kesintisi sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, UEDAŞ’ın müşteri hizmetleri hattına başvurmanız tavsiye edilmektedir.