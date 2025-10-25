CHP’nin 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın dava konusu edilmesiyle başlayan tartışmalar, 24 Ekim’deki mahkeme kararının ardından yeni bir boyut kazandı. Mahkeme, CHP Kurultay Davası’nı reddetti. Böylece eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden yönetime dönme olasılığı ortadan kalktı.

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş, karara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Bu karar hukuki değil, siyasi”

Yarkadaş, kararın hukuki değil siyasi olduğunu öne sürerek, AK Parti içinden bazı isimlerin bu süreçte Özgür Özel’in genel başkanlıkta kalması yönünde lobi faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.

“Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. AK Parti içinde siyaset yapan ama Özgür Özel’in devam etmesi için lobi yapan isimler, ‘Mutlak butlan çıkarsa ekonomi sarsılır, oy kaybederiz. Kılıçdaroğlu geri dönerse CHP ikiye bölünür’ demişler.” ifadelerini kullandı.

“Özgür Özel kalırsa AK Parti avantajlı olur”

Yarkadaş’a göre bu yaklaşımın temelinde siyasi hesaplar yer alıyor:

“Kılıçdaroğlu dönerse yeniden ittifak siyaseti güçlenir ve CHP ittifakla yüzde 49’lara ulaşabilir. Özgür Özel kalırsa, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasağı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip yüzde 35–37 bandında kalır.”

Tepkiler sürüyor

CHP Kurultay Davası kararının ardından parti içinde tansiyon düşerken, siyaset kulislerinde kararın olası etkileri konuşulmaya devam ediyor. Kararın temyiz süreciyle ilgili henüz yeni bir adım atılmadı.