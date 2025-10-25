Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları, polis adayı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, personel alımlarında KPSS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını belirleyici olarak uygulayacak.

Başvuru Şartları

Adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Meral Akşener sessizliğini bozdu: Demokrasiye teşekkür etti İçeriği Görüntüle

Başvurular Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Lise mezunu adaylar için Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımları farklı bir süreçte yürütülüyor ve 2025 içinde duyurulacak.

33. Dönem POMEM Başvuru Tarihi

Geçen yıl 32. Dönem POMEM başvuruları 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl 33. Dönem alımlarının 2025 yılının sonunda başlaması öngörülüyor.

Kesin tarihler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi olarak duyurulacak.

Başvuru ve Sınav Takvimi Takibi

Polislik başvuru işlemleri ve sınav takvimi için adayların Polis Akademisi’nin resmi sitesini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Aksi halde başvuru süresi kaçırılabilir.