AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte kalabalık partili grubu, Başkan Çerçioğlu’nu kapıda karşıladı. Çerçioğlu, kendisine sunulan çiçek ve tebrikleri kabul ederek, ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.

AK Parti’den sıcak karşılama

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erdem, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun aramıza katılması hepimiz için büyük bir mutluluk. Başkanımızın yanında olmaya ve desteğimizi her zaman vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Savaş hizmet vurgusu yaptı

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Çerçioğlu’nun katılımını Türkiye’ye hizmet aşkıyla birleşen bir adım olarak değerlendirdi. Savaş, “Bugüne kadar Aydın’da önemli hizmetlere imza attık, ancak bir tarafımız eksikti. Özlem Hanım’ın katılmasıyla bu eksik tamamlandı. Bundan sonra eser ve hizmet siyasetimizi AK Belediyecilikle Aydın’da buluşturacağız” dedi.

Başkan Çerçioğlu adil hizmet mesajı verdi

Ziyarette konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partililere hitaben, “Bugüne kadar herkese eşit ve adil davrandım, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Alnım ak, başım dik. Aydın’ın her köşesini biliyorum ve bundan sonra yapacağımız hizmetleri milletvekillerimizin ve halkımızın desteğiyle en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Hizmet ve iş birliği mesajı öne çıktı

Ziyarette, AK Parti teşkilatı ve Çerçioğlu arasında Aydın’a yönelik hizmetlerin birlikte yürütülmesi konusunda kararlılık vurgulandı. Hem yerel yönetim hem de siyasi iş birliği açısından önemi bulunan ziyaret, partililer ve vatandaşlar arasında samimi bir atmosferde gerçekleşti.