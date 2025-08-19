Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kurduğu biyokütle enerji tesislerinde il genelindeki atıkları elektrik üretiminde değerlendirdi. Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’ta hizmete alınan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde toplam 12 megavat kurulu güçle elektrik üretildi. Bu sayede bugüne kadar 286 milyon 291 bin 613 kilovatsaat elektrik elde edildi.

Üretilen bu elektrik, aylık ortalama 250 kWh tüketen 1 milyon 145 bin 166 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer oldu. Çöpler artık sadece bertaraf edilmekle kalmayıp, aynı zamanda enerji üretiminde stratejik bir kaynak haline geldi.

Ekonomiye büyük katkı sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin biyokütle enerji tesislerinden üretilen elektrik, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 742 milyon TL olarak hesaplandı. Bu üretim, yerel ekonomiye katkı sağlarken fosil yakıt kullanımını azalttı ve elektrik arzının sürekli ve güvenli biçimde sağlanmasına destek oldu.

Metan gazı atmosfere salınmadı

Tesislerde atıkların doğal olarak parçalanmasıyla ortaya çıkan 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanıldı. Metan, karbondioksite kıyasla 25 kat daha yüksek ısınma etkisine sahip olduğu için bu uygulama, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir öneme sahip oldu.

Çevre ve iklim için sürdürülebilir katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla doğa korunurken, sürdürülebilir enerji üretimi için örnek bir model oluşturuldu. Çöplerden elde edilen enerji, çevre dostu uygulamalarla daha yaşanabilir bir kent hedefinin önemli bir adımı oldu.

Çevre mühendisi Semih Duman, “Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’taki biyokütle enerji tesislerimizde çöpten elektrik üretmeye devam ediyoruz. 144 milyon metreküp metan gazı kullanarak yaklaşık 1 milyon 145 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladık. Başkanımız Ahmet Aras’ın çevre yatırımlarına verdiği destekle çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başkan Aras enerji üretiminin önemini vurguladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, biyokütle enerji tesislerinde yürütülen çalışmaların çevresel ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekti. Aras, atıkların artık çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıktığını ve enerji üretiminde değerlendirilen stratejik bir kaynak haline geldiğini belirtti. Kurulan tesisler sayesinde hem atıkların düzenli bertarafı sağlanıyor hem de bu atıklardan elektrik üretiliyor.