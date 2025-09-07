AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kocaeli’de partisinin il başkanlığında düzenlenen Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuşan Çelik, “CHP yönetiminde ve Sayın Özgür Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi ve siyasi pusula sorunu var. CHP’ye söylemesi gerekeni AK Parti’ye söylüyor, aynaya bakması gereken konularda Cumhurbaşkanımıza karşı haksız ifadeler kullanıyorlar” dedi.

Çelik, CHP içindeki skandallar ve yönetim zaaflarına dikkat çekerek, “CHP’nin kendi iç sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na saldırarak bu boşluğu kapatmaya çalışıyorlar. Bu durum CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızın da hak etmediği bir tabloyu ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Deprem sürecine de değinen Çelik, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremin ardından Türkiye’nin gösterdiği hızlı toparlanmayı övdü. “100 yılın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkilerini kısa sürede kontrol altına aldık ve vatandaşlarımıza konut teslimlerini gerçekleştirdik. Bu süreç, Cumhurbaşkanımızın anlık takibiyle yürütüldü” diye konuştu.

Terörle mücadele ve yakın bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda da bulunan Çelik, “Terörsüz Türkiye süreci, bölgemizdeki istikrar ve güven için kritik bir adımdır. Bölgedeki etnik ve mezhebi farklılıkları kardeşlik gözüyle değerlendiriyoruz. Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş yoktur, herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak hak sahibidir” dedi.

Öte yandan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin davasının en güçlü sesi olacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını milli dava olarak tanımlayan ilk devlet başkanıdır. Bu hassasiyeti sorgulamak yanlıştır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, CHP’nin kendi yönetim sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu vurgulayarak, “Problem bizde değil, CHP’nin problemidir. CHP yönetimi bu konuları yönetmek zorundadır” dedi.