ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 16 yaşındaki Lindsay Leskovac, direksiyon başında uyuyakalınca ciddi bir trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen genç kızın hayatını ise iPhone’un kaza algılama sistemi kurtardı.

iPhone otomatik olarak 911’i aradı

2 Ağustos’ta meydana gelen kazada Lindsay, aracını ağaçlara ve iki direğe çarptı. Çarpışma sonrası bilincini kaybeden genç kız, tamamen ters dönmüş aracın içinde sıkıştı. iPhone’un “Crash Detection” (Kaza Algılama) özelliği devreye girerek 911’i aradı ve acil ekipleri konuma yönlendirdi.

Apple’ın kaza algılama özelliği nasıl çalışıyor?

Apple, iPhone 14 ve sonrası modellerde iOS 16 ile birlikte kaza algılama özelliğini sunmuştu. Telefon, önden, yandan, arkadan çarpmaları veya devrilmeleri algılıyor. Kullanıcıdan yanıt gelmezse 30 saniye içinde otomatik olarak acil servisi arıyor. Lindsay de bu özellik sayesinde kısa sürede kurtarıldı.

Annenin açıklaması

Lindsay’in annesi Laura, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Eğer telefon yardım çağrısı yapmasaydı kızım bir tarlada ölü bulunacaktı. Kurtarma ekibinden biri, iPhone 911’i aramasa kan kaybından öleceğini söyledi.”

Genç kızın sağlık durumu

Kazada iki uyluk kemiği, omuru, boynu, kürek kemiği, sağ bileği ve sol ayağı kırılan Lindsay, uzun tedavi sürecinin ardından Eylül ayının başında taburcu edildi. Ancak önünde halen zorlu bir iyileşme süreci bulunuyor.