Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MKYK üyeleri ve İl Koordinatörü Şahin Tin ile birlikte Balıkesir’i ziyaret eden yirmi milletvekili, Kuva-yı Milliye şehri Balıkesir’in enerjisine enerji katan çeşitli açılış ve ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti’nin düzenlediği bu program, il teşkilatının yoğun çalışmalarıyla geniş bir katılımla hayata geçirildi.

"Halkımızın yanındayız" mesajı

Sivil toplum kuruluşları, gençler, kadınlar ve aileler ile bir araya gelen AK Parti milletvekilleri, birebir görüşmelerle gönül buluşmaları yaşadı. Her kesimden insanla iletişim kurarak, halkın ihtiyaçlarına yanıt vermeye yönelik çalışmalarını vurguladılar.

Granül Bor Fabrikası açıldı

Bakan Alparslan Bayraktar, Bigadiç’te açılışı yapılan Granül Bor Fabrikası Tesisleri’nin Türkiye’nin bor rezervindeki dünya liderliğini pekiştirdiğini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin 2023’te 70 milyar dolar olan enerji faturasını azaltmak amacıyla doğal gaz ve petrol üretiminde önemli adımlar attıklarını vurguladı. "Kararlıyız, enerji maliyetlerini azaltacağız ve iyileşmeleri vatandaşlarımıza yansıtacağız" diyen Bayraktar, dar gelirli aileler ve enerji tasarrufu yapan vatandaşları destekleyeceklerini belirtti.

"Gönül Buluşmaları" ve icraatlar

Mehmet Aydemir, açılışta yaptığı konuşmada Balıkesir’in enerji merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi. “Bor ürünleri Balıkesir’de geniş bir yelpazeye ulaşıyor. Bu tesisin açılışı, şehrimizin ekonomik gücünü artıracak” ifadelerini kullandı.

Aydemir, Türkiye Buluşmaları’nın AK Parti’nin icraat ve umudunu pekiştirdiğini ifade ederek, “Balıkesir’de her alanda varlık göstermeye devam edeceğiz. AK Parti’nin hizmet anlayışı, 23 yıldır aynı azim ve kararlılıkla sürüyor” dedi.