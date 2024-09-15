Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, Yalova'da yapılan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nun açılışında Kelime-i Şehadet’i eksik okuduğu iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddialar üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı art arda açıklamalar yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sert yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi’nin “Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu” başlığıyla yayımlanan haberine yanıt verdi. Açıklamada, Erbaş’ın 6 Eylül 2024 tarihinde Yalova'daki cami açılışında yaptığı konuşmanın, sosyal medyada ve gazetede kesilerek çarpıtıldığını vurguladı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

“Sözcü Gazetesi’nin haberinde yer alan iddialar yalandır. Başkanımız Ali Erbaş’ın konuşması, sosyal medyada ve gazete haberlerinde kesilerek paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi, çarpıtılmış görüntülerle hazırladığı haberi araştırmadan yayınlamıştır. Yanıltıcı ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki işlemler başlatılacaktır.”

İletişim Başkanlığı’ndan ek açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de benzer şekilde açıklamada bulundu. Merkez, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yayımlanan görüntülerin bağlamından koparıldığını belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı açıklaması:

“Sosyal medyada ve basında yer alan bazı görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kelime-i Şehadet’i eksik okuduğu iddiası doğru değildir. Erbaş’ın konuşması, ön ve arka kısmı kesilerek bağlamından çıkarılmıştır. Erbaş, açılış konuşmasında, ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah’ cümlelerini doğru ve eksiksiz olarak telaffuz etmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu asılsız iddialara itibar edilmemelidir.”