İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı üçüncü birleşimi, Başkan Dr. Cemil Tugay başkanlığında, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, toplantıda, AK Parti ve CHP Meclis üyeleri arasında, belediyenin 2024-2025 yılları için hazırlanan stratejik planı üzerinde yoğun tartışmalar yaşandı. AK Partili üyeler, stratejik planın somut veriler içermediğini öne sürerken, CHP’li üyeler ise İzmir’in teknoloji, altyapı ve üstyapısının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sözlü tartışma arbedeye dönüştü

Toplantıda tartışmalar, CHP Genel Başkanı'na yönelik hakaret iddiaları ve Gezi olaylarının 'vandallık' olarak nitelendirilmesi ile daha da alevlendi. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Gezi olaylarını açıkça "vandalizm" olarak nitelendirirken, CHP’li meclis üyeleri bu yorumlara karşı çıktı ve asıl vandalizmin Sivas Katliamı olduğunu belirtti. Bu ifadeler, iki parti arasında sert bir tartışmaya neden oldu. Tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü ve bazı meclis üyeleri arasında fiziksel temas yaşandı.

AK Parti Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in sözleri üzerine tartışma başladı

Yaşanan gerilimin ardından, toplantı salonda güvenlik önlemleri artırıldı. Büyüyen tartışmanın ardından AK Parti meclis üyeleri, stratejik planı eleştirmeye devam ediyor. Sözlü tartışmanın ardından fiziksel temasa dönen İzBB Meclisi, yeniden yerini sakinliğe ve kürsü tartışmalarına bıraktı.