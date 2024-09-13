Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Foça Mahallesi’ndeki “Kardeşler Apartmanı” sakinleri, apartmanda kiracı olarak yaşayan M.Ö.’nün şizofreni hastası olduğunu ve rahatsız edici davranışları nedeniyle huzursuzluk yaşadıklarını belirtti. Apartman sakinleri, M.Ö.’nün psikolojik ataklarının hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini ve her gün korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

Güvenlik endişeleri var

Apartman sakinleri, M.Ö.’nün son dönemde elinde bıçakla apartman koridorlarında dolaştığını ve yüksek sesle küfürler ettiğini öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde, M.Ö.’nün polis ekiplerine çatalla saldırdığı iddiaları da gündeme geldi. Bu durum, apartman sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle büyük endişe yarattı. Yetkililerden acil bir çözüm talep eden sakinler, bu tür davranışların artık dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

"Tedavi altına alınmasını istiyoruz"

Gönül Kula, M.Ö.’nün 8 yıl önce apartmana kiracı olarak taşındığını ve ilk yıllarda oldukça kibar bir kişi olarak tanındığını ancak son zamanlarda bu tutumun dramatik şekilde değiştiğini söyledi. Kula, "Artık her gün apartmanda bağırma, küfür ve tehditlerle karşı karşıyayız. Aile ile iletişime geçtik, ancak herhangi bir destek alamadık. Hukuki süreçler ise oldukça yavaş ilerliyor ve bu süreçte apartman sakinlerinin psikolojik durumu bozuldu. 5 yaşındaki bir çocuk bile korkudan travma geçirdi" şeklinde konuştu. M.Ö.’nün tedavi altına alınmasını ve ilgili kurumların bu duruma acil bir çözüm bulmasını talep etti.