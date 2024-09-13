İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı üçüncü birleşimi, İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlığında yeterli çoğunluğun oluşmasıyla başladı. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, bu toplantıda, AK Parti ve CHP Meclis Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2025 yılı stratejik planı üzerinde tartışmaya girdi. AK Partili Meclis üyeleri, planın somut veriler içermediğini belirtirken, CHP'li Meclis Üyeleri ise İzmir'in teknoloji, altyapı ve üst yapısının geliştirilmesine dikkat çekti.

"Yenilikçi İzmir"

CHP Bayraklı Meclis Üyesi İpek Kul, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2025 yılı stratejik kalkınma planı hakkında şunları söyledi: "Yenilikçi İzmir için sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Toplumsal düzeni kurarken geliri artırmak ve finansal ilkelerin verimliliğini artırmak amaçlanmaktadır. Küresel İzmir’i yaratmayı hedefliyor ve dijital kentin, kültür-sanat faaliyetlerinin artırılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca, afet yönetimini güçlendirmek ve İzmir’in 5 yıl içinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlamak hedeflenmektedir. Beş temel amaç doğrultusunda büyük bir rol üstlenilecektir. Bu plan, ayakları yere basan hedefler ortaya koymaktadır. Altyapı ve üst yapı belediyeciliği, sürdürülebilir belediyecilik, kentin gelişimini destekleyen dijital belediyecilik ve dirençli kent belediyeciliği gibi amaçlar içermektedir."

AK Parti'nin eleştirileri

Stratejik planı eleştiren AK Parti Bornova Meclis Üyesi Ercan Tekin, şu görüşleri dile getirdi: "Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ederim. Stratejik plan, kendini hedefleyen bir vizyondur. Önceki 2023-2024 planı hazırlanmış ve uygulanmıştı. Siyaset yerelde uygulamalı öğrenildiği için yeni başlayanlar olarak 5 yılı kapsayan bir planla karşı karşıyayız. Kentin öncelikli ihtiyaçları belirlenmelidir. Anketler, planlar, araştırmalar ve organizasyonlar ile ihtiyaçlar belirlenir. Ana ihtiyaçlar için master plan gereklidir. Ancak master plan, parça parça önümüze gelmektedir. Ana ulaşım master planında kentin planlamasıyla ilgili bir planlama var mı? İzmir’in yüzde kaçını planladık? İzmir’in planlamasının yüzde 100’ünü tamamlaması gerekmiyor mu? Şu ana kadar ne kadarını bitirdik? 1/25 ölçeğinde ne zaman tamamlanacak? Altyapı çalışmaları, stratejik planın uygulanmasıyla ilgili bir bağlamda mı yapılıyor? Bu kentte 30 yıl içinde kaç arıtma tesisi yapılacak ve hangi tarihlerde yapılacak, bunları göremiyoruz. 2025 uygulama bütçesi ve kanuni bütçesi de aynı bütçe içinde yer alacak. Bütçe, plan demektir. Stratejik planın uygulanması da bu demektir. Her yıl faaliyet raporu hazırlanıyor ve burada oylanıyor. Yönetmek için de doğruluk gerekiyor. Ulaşım master planını inceledim ve 2030 yılına kadar bir master plan var. Ancak, 2029’a kadar olan son stratejik planın hedefleri ile mevcut uygulamanın uyumlu olmadığını söylemek isterim. Buca’da birçok plan var, ancak metro için yapılan planlar tutmuyor ve uyuşmuyor. Burada sistemsel bir hata var. Başkanın vaatleri ile stratejik ve bütçe planı arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Tunç Soyer’in seçim kampanyalarında verdiği vaatlerin planlarla örtüşmediğini belirtmek isterim. Bu kentte 700 bin konutlu kentsel dönüşüme ihtiyaç var mı? 2012 yılından bu yana 6 bölge kentsel dönüşüm alanı ilan ettiniz, planınızda bu dönüşüm var mı?"