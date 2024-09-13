Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu’nda beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Ders sırasında yapılan ısınma hareketleri sırasında aniden baygınlık geçiren Kaymak, okul bahçesinde yere düştü.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay anında öğretmeni Berkay Ali Akkaya, Mert Kaymak’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ambulans, küçük çocuğu Alaşehir’deki özel bir hastaneye taşıdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Mert Kaymak’ın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Mert Kaymak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve aileye başsağlığı dilendi.